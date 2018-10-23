На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие

23.10.2018 23:35

Сегодня, 23 октября, бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водоводе «Горловка – Торецк».

Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

«По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали», — сказано в сообщении.

В связи с этим работы по восстановлению водоснабжения города Торецка были приостановлены.

Позднее на предприятии уточнили информацию: в результате попадания автомобиля на взрывное устройство контужены водители КРАЗа и экскаватора.

Также в компании подчеркнули, что ремонтной бригаде удалось приступить к восстановительным работам на водоводе «Горловка — Торецк».

Источник: http://lugradar.net