Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери

23.10.2018 09:36

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом члены НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.

По данным штаба, опорный пункт ВСУ возле Счастья потерпел огневое воздействие с автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. Также, противник обстреливал ВСУ вблизи Марьинки и Лебединского.

По данным украинской разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и два — ранены.

С начала текущих суток враг огонь по позициям ВСУ пока не открывал.

Источник: https://donpress.com