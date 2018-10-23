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Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
В штабе отметили, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом члены НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.
По данным штаба, опорный пункт ВСУ возле Счастья потерпел огневое воздействие с автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. Также, противник обстреливал ВСУ вблизи Марьинки и Лебединского.
По данным украинской разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и два — ранены.
С начала текущих суток враг огонь по позициям ВСУ пока не открывал.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Счастье, обстрел, НВФ
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