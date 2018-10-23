- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
Убийство Дмитрия Каргаева стало полнейшей неожиданностью для большинства "высокопоставленных" террористов "ЛНР".
Соратника Плотницкого нашли мертвым в подъезде собственного дома в середине марта 2016 года. Российская "Новая газета" разыскала человека, который выполнял грязную работу по заданию людей, близких к "повару Путина", передает "Диалог.UA". Именно с Пригожиным связывают фабрику интернет-троллей, а также частную военную компанию "Вагнер", боевики которой орудуют на оккупированном Донбассе, в Сирии и других горячих точках.
По данным издания, 61-летний Валерий Амельченко с людьми Пригожина стал работать, начиная с 2012 года. Сначала это были нападения на оппозиционеров и блогеров, различные спецоперации в России и за рубежом. Однако Амельченко и его сообщники орудовали не только в РФ, но и на территории Украины. Причем и на подконтрольной Киеву, а также в "ДНР/ЛНР".
Журналист "Новой газеты" Денис Коротков в ходе большого расследования выяснил, что Амельченко на территории Украины засветился в 2014-2016 годах. Амельченко много успел рассказать о специфике своей "работы" на Пригожина. К примеру, он обмолвился о том, что в оккупированном Луганске из "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный", - ред) расстреляли некоего "важного" персонажа. Речь шла о "правой руке" Плотницкого, который в то время был главарем боевиков "ЛНР". Соратника террориста нашли между третьим и четвертым этажами в доме, где он проживал. В материале также отмечается, что после своих откровений Амельченко исчез. Последний раз с журналистом издания он встретился в начале октября 2018 года. После этого его никто не видел.
Амельченко в одном из своих последних разговоров успел предупредить, что как только окажется в безопасном месте, так даст намного больше данных о ЧВК, чем уже успел озвучить. Однако где теперь находится 61-летний мужчина- неясно, он не выходит на связь даже с родными. Ранее россиянин из ЧВК рассказал, как в РФ готовят террористов для Донецка и Луганска.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, расстрел, ЛНР, Плотницкий
- Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Среди населения "республик" паника: террористы «ЛДНР» расстреливают людей
- Корнет: Украинский спецназ готовился зайти в Луганск после отстранения руководства МВД ЛНР
- "Выросли в "ЛНР"": соцсети подняли на смех фото из магазина в оккупированном Луганске
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» обстреливают и глушат сигналы БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ
- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- Нужны войска: стало известно, как оккупация Крыма подстегнула страны НАТО23:49
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме перед матчем ЛЧ - видео 18+23:28
- В Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар: очевидцы слышали взрывы23:20
- Путин предложил встретиться с Трампом в Париже 11 ноября22:48
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- Вторжение Путина в Беларусь: Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"21:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер