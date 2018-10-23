СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности

23.10.2018 14:20

Убийство Дмитрия Каргаева стало полнейшей неожиданностью для большинства "высокопоставленных" террористов "ЛНР".

Соратника Плотницкого нашли мертвым в подъезде собственного дома в середине марта 2016 года. Российская "Новая газета" разыскала человека, который выполнял грязную работу по заданию людей, близких к "повару Путина", передает "Диалог.UA". Именно с Пригожиным связывают фабрику интернет-троллей, а также частную военную компанию "Вагнер", боевики которой орудуют на оккупированном Донбассе, в Сирии и других горячих точках.

По данным издания, 61-летний Валерий Амельченко с людьми Пригожина стал работать, начиная с 2012 года. Сначала это были нападения на оппозиционеров и блогеров, различные спецоперации в России и за рубежом. Однако Амельченко и его сообщники орудовали не только в РФ, но и на территории Украины. Причем и на подконтрольной Киеву, а также в "ДНР/ЛНР".



Журналист "Новой газеты" Денис Коротков в ходе большого расследования выяснил, что Амельченко на территории Украины засветился в 2014-2016 годах. Амельченко много успел рассказать о специфике своей "работы" на Пригожина. К примеру, он обмолвился о том, что в оккупированном Луганске из "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный", - ред) расстреляли некоего "важного" персонажа. Речь шла о "правой руке" Плотницкого, который в то время был главарем боевиков "ЛНР". Соратника террориста нашли между третьим и четвертым этажами в доме, где он проживал. В материале также отмечается, что после своих откровений Амельченко исчез. Последний раз с журналистом издания он встретился в начале октября 2018 года. После этого его никто не видел.



Амельченко в одном из своих последних разговоров успел предупредить, что как только окажется в безопасном месте, так даст намного больше данных о ЧВК, чем уже успел озвучить. Однако где теперь находится 61-летний мужчина- неясно, он не выходит на связь даже с родными. Ранее россиянин из ЧВК рассказал, как в РФ готовят террористов для Донецка и Луганска.



Источник: www.dialog.ua