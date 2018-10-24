Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта

24.10.2018 08:00

В 2014–2015 годах боевики "ЛНР" без юридических процедур отбирали имущество местных жителей, а теперь ситуация на оккупированных территориях накалена до предела и их самовольные действия могут привести к протестам, считает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Боевики "ЛНР" пытаются выработать механизм рейдерского захвата пустующего жилья в отдельных районах Луганской области под видом "приватизации".

Об этом 22 октября сообщил в Facebook представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Он отметил, что данная тема активно обсуждалась чиновниками "ЛДНР" еще в 2015 году, однако некоторые жители вернулись в собственные квартиры, а некоторые попытались продать свою недвижимость. По данным Лисянского, в 2018 году вопрос захвата жилья снова актуализировался и представители боевиков проводят заседания и круглые столы по данному вопросу. 5 октября инициативу передачи "бесхозного жилья" в управление коммунальных предприятий поддержал и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. "Для чего НВФ "ЛНР" так заморачиваться и разрабатывать какие-то механизмы "легального" отъема жилья, а не делать так, как это было в 2014–2015-м? Очень просто – боятся бунта людей! Ситуация там и так накалена до предела, и такие самовольные действия могут привести к протестам, которые надо будет подавлять, а затем в очередной раз объяснять, что они стоят за людей, а не за деньги и имущество", – пояснил он.

Представитель омбудсмена отметил: все что можно боевики уже "отжали", поэтому остались только пустующие квартиры граждан, которые не могут вернуться на родину по разным причинам. Лисянский также предупредил боевиков, что их действия подпадают под ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Источник: gordonua.com

