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"Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе

24.10.2018 11:40
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"Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе

Оккупированную часть Донбасса охватила настоящая экономическая катастрофа, размер которой признают даже активные сторонники "ДНР".

Известный российский пропагандист Константин Долгов, сбежавший из Донецка в Москву после конфликта с боевиками, рассказал о чудовищной новости из "ДНР". Выяснилось, что один из самых важных параметров экономики - покупательная активность населения на Донбассе - упал до нищенского уровня.

Средний чек в сети супермаркетов ХХХ (одни из ключевых игроков на рынке) по итогам первой половины октября упал до 60 рублей (25,73 грн). При этом до убийства Захарченко средний чек был около 100 рублей. "Это просто катастрофа. Других слов у меня нет", - комментирует новость сам Долгов. Российские подписчики Долгова также потрясены новостью о торжестве "русского мира" на захваченной части Донбасса.

Напомним, боевики террористической "ДНР" заявили о том, что их армия стремительно разваливается из-за правления Дениса Пушилина. Также недавно всплыли интересные факты о том, что одиозный сепаратист Денис Пушилин служил в рядах Вооруженных сил Украины.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики
 
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