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Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери
Сепаратистские СМИ начали активно публиковать посты с погибшими на Донбассе боевиками.
Это может быть связано с недавними ударами ВСУ, которые были предприняты в ответ на артобстрелы террористов. Отмечается, что эти СМИ достаточно часто публикуют информацию о погибших, что говорит об успехах украинской армии, которая освобождает Донбасс.
Террористические СМИ опубликовали фотографии ликвидированных боевиков из "ДНР". Отмечается, что они были уничтожены во второй половине этого месяца. Очевидно, это было связано с прорывами ВСУ, передает издание Диалог.UA. Учитывая недавние события, можно сказать о том, что украинской армии удалось добиться успехов. Целые отряды террористов могли погибнуть в ходе этих операций. В свою очередь, сепаратистские СМИ на сегодняшний день опубликовали много постов с погибшими на Донбассе.
Эксперты же никак не прокомментировали тот факт, что террористы Донбасса за последнее время понесли большие потери.
Пользователи Интернета только предположили, что украинская армия начинает действовать более активно. Ведь ранее поступало достаточно много сообщений о том, что боевики нарушают принятые в Минске договоренности. Видимо, ВСУ начали отвечать террористам на их обстрелы чаще. Напомним, ВСУ в свое время разгромили достаточно много позиций боевиков. В результате удалось отбить часть территории Донбасса, а также уничтожить вражескую военную технику.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, победа, боевики
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