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Архив - Донецкая область

Появились новые подробности убийства Захарченко

24.10.2018 12:15
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Появились новые подробности убийства Захарченко

Александр Захарченко, главарь «ДНР» был убит 31 сентября текущего года в кафе «Сепар», расположенном в оккупированном Донецке. Для его убийства использовалось взрывное устройство с вмонтированной в него мини-камерой. Известно также, что убийство Захарченко было тщательно и заблаговременно подготовлено, поскольку изначально главарь «ДНР» вообще не собирался наведаться в вышеуказанное кафе в день собственной гибели. Такое сообщение разместил Тelegram-канал WG, передает replyua.net.

Взрывное устройство было оборудовано камерой. Это позволило распознать необходимую цель со 100%-ой вероятностью. Многие эксперты отмечают, что убийство Александра Захарченко было спланировано по тому же принципу, что и покушение, которое произошло зимой прошлого года в кафе «Пушкин». «Сначала глава «ДНР» не направлялся в кафе «Сепар», и решение об изменении маршрута было принято спонтанно - уже в пути, буквально за несколько минут до взрыва», - рассказали источники. 

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в кафе «Сепар», что в оккупированном Донецке. Смерть наступила в результате детонации взрывного устройства, заложенного ранее на территории кафе. 



Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
 
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