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Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября

24.10.2018 14:36
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Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

  • Иван: «12:03. В Горловке перед полицией уже полтора часа без движения».

КПВВ «Марьинка»:

  • «Slavek»: «12:15. На "Каргилл" в сторону Украины машины кончаются на начале моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • «@»: «13:24. Новотроицкое, въезд в Донецк: около 60 машин, порядка 10 льгот»;
  • Геннадий: «В Еленовке в обе стороны сразу на проверку. Инфа на 13:15»;
  • «@»: «13:39. Людей в Донецк в Новотроицком много, порядка 100 или больше. Двигаются вяло»;
  • «Житель Донбасса»: «13:54. Еленовка. Час назад было машин по 20 в каждую сторону. На "Перлыне" пеших огромное количество, на вскидку человек 300»;
  • Марина: «13:56. Еленовка пусто обе стороны, Новотроицк в Украину застряли, впереди машин 40, едут одни перевозы».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 

 



Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ
 
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