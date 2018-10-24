Таможенную границу между «ДНР» и «ЛНР» хотят убрать до конца года

24.10.2018 07:03

Вопрос о ликвидации таможенных границ между между двумя неподконтрольными украинскому правительству частями Донбасса – «ДНР» и «ЛНР» будет решен до конца текущего года. Об этом сегодня, 23 октября, заявил «врио главы ЛНР» Леонид Пасечник, пишут местные интернет-ресурсы.

«Договоренности у нас с ДНР на этот счет есть – о том, что границы однозначно будут убраны. Единственное, что нам осталось – это привести к единому знаменателю наши таможенные кодексы для того, чтобы исключить вопросы, связанные с завозом на территорию наших республик контрабанды… Я думаю, что до нового года эта проблема будет решена», – сказал Пасечник.

Ранее сообщалось, что «главы ЛНР и ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин обсудили вопрос полного снятия «таможенных границ».

Источник: https://dnews.dn.ua