Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети

24.10.2018 09:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке якобы арестовали приехавшего навестить родственников бывшего секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева. Об этом сегодня, 23 октября, пишут пользователи соцсетей.

Сообщается, что арест произошел вчера, 22 октября. «Вчера был арестован видный регионал Сергей Богачев... », – пишут пользователи.

Пользователи также предполагают, что таким образом намерены «почистить репутацию, посидит недельку и типа жертва московии, и пожалуйте на свою должность, Сергей Валентинович».

На странице в Facebook Сергея Богачева последняя запись от 21 октября. «Отмотаем 5 лет назад. А сегодня война разметала друзей как листья на ветру. Но помним друг друга. Стремимся быть вместе. Будем», – написал Богачев.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, арест, горсовет, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх