- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети
В неподконтрольном украинской власти Донецке якобы арестовали приехавшего навестить родственников бывшего секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева. Об этом сегодня, 23 октября, пишут пользователи соцсетей.
Сообщается, что арест произошел вчера, 22 октября. «Вчера был арестован видный регионал Сергей Богачев... », – пишут пользователи.
Пользователи также предполагают, что таким образом намерены «почистить репутацию, посидит недельку и типа жертва московии, и пожалуйте на свою должность, Сергей Валентинович».
На странице в Facebook Сергея Богачева последняя запись от 21 октября. «Отмотаем 5 лет назад. А сегодня война разметала друзей как листья на ветру. Но помним друг друга. Стремимся быть вместе. Будем», – написал Богачев.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, арест, горсовет, ДНР
- Следователи просят обманутых вкладчиков оставить горсовет в покое
- Послы ЕС: в Европе - такие же проблемы, как в Донецке
- Горсовет утвердил программу развития Донецка на 2010 год
- Чиновник донецкого горсовета погорел на земельной взятке
- Один день в детском саду Донецка будет стоить четыре гривни
- Арестованы счета "Донецкметростроя"
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно22:08
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены20:31
- Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва20:15
- На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска 20:00
- Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"19:46
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд