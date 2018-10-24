В Марьинке спасатели мобильного центра помогут восстановит поврежденные обстрелами дома

24.10.2018 07:10

В прифронтовую Марьинку (Донецкая обл.) восстанавливать поврежденные обстрелами дома мирных жителей сегодня, 23 октября, прибыли спасатели «Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Спасатели ГСЧС Украины не оставляют жителей разрушенных вражескими обстрелами городов Донетчины один на один с бедой. Так, 23 октября для восстановления поврежденных жилых домов в пгт Марьинка прибыл личный состав "Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого момента восстанавливать и проводить ремонтные работы поврежденных домов собственными силами помогали спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Кроме того, уточняется, что на Донетчину прибыли 14 бойцов Мобильного спасательного центра, а также 2 единицы техники.

Источник: https://dnews.dn.ua