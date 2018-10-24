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В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
Оккупационная «власть» ОРДО составила списки «критически важных специалистов республики» и передала его на подконтрольные «ДНР» блокпосты. Об этом в социальных сетях сообщает местный блогер «Донецкий абориген».
Отмечается, что попавшим в данные списки категорически запрещен выезд за пределы оккупированных территорий. В списке оказались руководители предприятий, квалифицированные управленцы, а также, медики.
При этом блогер отмечает, что убитый экс-главарь ОРДО Александр Захарченко пытался запретить выезд из ОРДЛО чиновникам и работникам бюджетной сферы 9 месяцев тому, но в тот раз запрет не был полностью реализован.
Так, «Донецкий абориген» пишет:
«Одно из немногих сделанных Пушилиным на посту ВРИО, наряду с возвратом комендатского часа, это принятие этой инициативы, с доведением до причастных служб и ведомств. Результатом стало формирование списков критически важных специалистов и действительно запрет ими пересечения границы в сторону Украины.
Что мы имеем в итоге, массовое увольнение руководителей и квалифицированных управленцев, попадая в ситуацию когда тебя как раба на галере приковывают кандалами к веслу, не дают возможности выехать к близким, и ограничивают твою свободу люди пересматривают место работы и место жительства».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, запрет, выездка, специалист, ДНР, ОРДО
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