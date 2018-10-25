Будни "гражданской" войны: на Донбассе в "груз 200" превратились двое наемников РФ Вомер и Вест

25.10.2018 19:25

В Сети опознали двух российских наемников, ликвидированных на Донбассе. Речь о террористах с кличками Вест и Вомер. О серьезных потерях в рядах гибридной армии РФ на Донбассе рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

24 октября стало "черным четвергом" для оккупанта на Донбассе. В этот день ВСУ уничтожили большое число террористов, среди которых оказались и двое россиян. Речь о 21-летнем Даниле Турбине по кличке Вест с Урала, а также о 23-летнем Михаиле Вакумове из российского города Новошахтинска.

Обстоятельства гибели первого пока уточняются, а второго, по предварительным данным, ликвидировали бойцы ООС под Волновахой в районе поселка Еленовки.