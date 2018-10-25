Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина

25.10.2018 12:00

Как заявил глава Украинской добровольческой армии, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош во время выступления перед ДнипроОГА, добровольцы отойдут с передовой на Донбассе, чтобы разместиться на местах и ​​в подразделениях территориальных отрядов обороны.

«Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинской добровольческой армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны … Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны иметь четкий функционал», — рассказал Ярош.

По словам лидера УДА, сейчас бывшие добровольцы используются неэффективно. Иногда даже становятся инструментом в руках политиков или криминалитета.

«Мы имеем множество «атошних» организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак», — подчеркнул он.

Кроме того, Ярош заявил, что не верит в дипломатические варианты решения конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с последующей реинтеграцией отдельных территорий Украины.

Источник mhub.top