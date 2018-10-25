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Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина

25.10.2018 12:00
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Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина

Как заявил глава Украинской добровольческой армии, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош во время выступления перед ДнипроОГА, добровольцы отойдут с передовой на Донбассе, чтобы разместиться на местах и ​​в подразделениях территориальных отрядов обороны.
«Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинской добровольческой армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны … Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны иметь четкий функционал», — рассказал Ярош.
По словам лидера УДА, сейчас бывшие добровольцы используются неэффективно. Иногда даже становятся инструментом в руках политиков или криминалитета.
«Мы имеем множество «атошних» организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак», — подчеркнул он.
Кроме того, Ярош заявил, что не верит в дипломатические варианты решения конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с последующей реинтеграцией отдельных территорий Украины.
Источник mhub.top



Теги: Донбасс, Правый сектор, добровольцы, передовая
 
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