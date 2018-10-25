"Мира на условиях РФ не будет - готовимся к резкому обострению", - волонтер

25.10.2018 21:24

В ближайшие месяцы Россия, вероятней всего, устроит эскалацию конфликта на Донбассе. Это ее способ повлиять на выборы президента Украины. Как прогнозирует известный украинский волонтер Роман Доник в Фейсбуке, Россия прибегнет ко всем доступным средствам, чтобы добится победы на выборах.

"Очень скоро Россия начнет пугать нас, что в случае выбора невыгодного ей кандидата последует обострение на фронте", - сообщил волонтер, уточнив, что начнется все с демонстрации Россией военной мощи. ОБСЕ, среди прочего, будет все чаще наблюдать проникновение на Донбасс из РФ колонн со смертоносными военными установками. Тем временем главари террористических "Л/ДНР" перейдут на еще более воинственную риторику, в ходе которой будут хвалиться внезапно возросшими военными возможностями. Как бы то ни было, уверен Доник, эскалации конфликта на Донбассе избежать не удастся. Дело в том, что Украина не намерена капитулировать перед РФ по "по вилкуловско-тимошенковской схеме "Україні потрібен мир будь-якою ціною". И победить в этой войне, по мнению волонтера, можно только разгромом агрессора