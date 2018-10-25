Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"

25.10.2018 20:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"

В рядах гибридной армии РФ на Донбассе упаднические настроения в связи с тем, что они перестали интересовать Москву. Бросили их и волонтеры. Внимания на ситуацию у террористов Донбасса обратил в Facebook известный украинский волонтер Юрий Мысягин.
Он отметил, что в пабликах террористических "Л/ДНР" в соцсетях царит "грусть - печаль". Жалуются наемники на то, что Россия сильно урезала им финансирование, бросили и волонтеры. "Они что-то там совсем загрустили и заскулили. И так заскулили, что в открытую говорят на своих Интернет-пабликах о том, что "северный ветер" дует уже плохо, волонтеров уже почти нет, помощи тоже нет", - рассказал Мысягин, уточнив, что еще больше террористам портит настроение мощная поддержка властями и народом Украины ВСУ. "Мол посмотрите на ВСУ и их волонтеров. Тут тебе и новое оружие, и снайпера, которые просто закошмарили, и системы артиллерийского огня, и коптеры с завидной регулярностью сбрасывающие с воздуха на голову ополченцев фугасы, уничтожающие просто все, от техники до живой силы. И волонтеры у них постоянно все новое поставляют на фронт", - поделился новостями волонтер.



Теги: Донбасс, депрессия, ДНР, ЛНР, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх