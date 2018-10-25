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На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
В рядах гибридной армии РФ на Донбассе упаднические настроения в связи с тем, что они перестали интересовать Москву. Бросили их и волонтеры. Внимания на ситуацию у террористов Донбасса обратил в Facebook известный украинский волонтер Юрий Мысягин.
Он отметил, что в пабликах террористических "Л/ДНР" в соцсетях царит "грусть - печаль". Жалуются наемники на то, что Россия сильно урезала им финансирование, бросили и волонтеры. "Они что-то там совсем загрустили и заскулили. И так заскулили, что в открытую говорят на своих Интернет-пабликах о том, что "северный ветер" дует уже плохо, волонтеров уже почти нет, помощи тоже нет", - рассказал Мысягин, уточнив, что еще больше террористам портит настроение мощная поддержка властями и народом Украины ВСУ. "Мол посмотрите на ВСУ и их волонтеров. Тут тебе и новое оружие, и снайпера, которые просто закошмарили, и системы артиллерийского огня, и коптеры с завидной регулярностью сбрасывающие с воздуха на голову ополченцев фугасы, уничтожающие просто все, от техники до живой силы. И волонтеры у них постоянно все новое поставляют на фронт", - поделился новостями волонтер.
Теги: Донбасс, депрессия, ДНР, ЛНР, террористы
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