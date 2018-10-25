Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»

25.10.2018 12:41

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» Сметанин Дмитрий Сергеевич с позывным «Демон».

О Сметанине известно, что он родился в Горловке 28 февраля 1991 года, ликвидирован снайпером 22 октября 2018 года.