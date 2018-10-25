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Ситуация на КПВВ сегодня, 25 октября: на «Майорске» и «Марьинке» очереди

25.10.2018 09:24
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Ситуация на КПВВ сегодня, 25 октября: на «Майорске» и «Марьинке» очереди

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 0/70;
КПВВ «Марьинка» — 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным. В общем вчера через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 190 человек и 1125 транспортных средств;
«Марьинка» — 1020 человек и 1888 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8450 человек и 1576 транспортных средств;
«Гнутово» — 4110 человек и 900 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 570 человек.



Теги: Донбасс, Марьинка, Майорск, КПВВ, очереди
 
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