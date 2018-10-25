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Сутки в ООС: 14 обстрелов, двое раненых
За минувшие сутки, 24 октября, в зоне ведения боевых действий на востоке Украины один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС в своей утренней сводке.
Российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом враг дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вольный (Золотое-5), Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.
Из минометов 82-го калибра оккупанты били по защитникам Павлополя и Гнутового, вражеские мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.
Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Вольный на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены трое оккупантов.
С начала четверга, 25 октября, противник трижды обстрелял наши позиции в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутового. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, оккупанты
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