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Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков
25.10.2018 18:45
Пользователи интернет-сети высмеяли нелепое фото «боевых подруг» террористов на Донбассе.
Соответствующее фото опубликовал пользователь Фашик Донецкий на своей странице в соцсети.
«Боже, какой пипец», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном фото видно трех малолетних девушек с автоматами и в камуфляже. Примечательно, что у двух из них заметны медали на груди. Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей.
«Такие маленькие, а уже ветераны. Вот только медальки-то за что, боюсь спросить», «Батальон Донбасские жабы», «подруги плечевые-окопные – новая изюминка», «бабы спились», — пишут они.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, подруга, ДНР, ЛНР, боевики
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