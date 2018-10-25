ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе

25.10.2018 12:19

Штаб ВСУ сегодня сообщил о потерях боевиков на Донбассе. Отмечается, что удалось ликвидировать 3 сепаратистов.

Отдельно штаб рассказал о пострадавшем воине ВСУ, которому оказывают в данный момент медицинскую помощь. Сегодня штаб ВСУ на своей страничке в "Фейсбуке" сообщил, что за минувшие сутки на Донбассе сепаратисты понесли потери. Украинская разведка отметила, что было ликвидировано 3 боевика, передает издание "Диалог.UA".

В ВСУ также сообщили об обстрелянных украинских позициях, которые расположились на территориях Авдеевки, Красногоровки, а также Гнутово. Противник три раза обстреливал солдат ВСУ. К счастью, тяжелое вооружение не применялось со стороны террористов.

В штабе сказали только об одном раненом, которому в данный момент оказывают медицинскую помощь. Однако, если учитывать всю территорию Донбасса, сепаратисты открывали огонь около 14 раз. Дважды они применял запрещенное минскими соглашениями оружие. К счастью, больше никто не пострадал.