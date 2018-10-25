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ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе
Штаб ВСУ сегодня сообщил о потерях боевиков на Донбассе. Отмечается, что удалось ликвидировать 3 сепаратистов.
Отдельно штаб рассказал о пострадавшем воине ВСУ, которому оказывают в данный момент медицинскую помощь. Сегодня штаб ВСУ на своей страничке в "Фейсбуке" сообщил, что за минувшие сутки на Донбассе сепаратисты понесли потери. Украинская разведка отметила, что было ликвидировано 3 боевика, передает издание "Диалог.UA".
В ВСУ также сообщили об обстрелянных украинских позициях, которые расположились на территориях Авдеевки, Красногоровки, а также Гнутово. Противник три раза обстреливал солдат ВСУ. К счастью, тяжелое вооружение не применялось со стороны террористов.
В штабе сказали только об одном раненом, которому в данный момент оказывают медицинскую помощь. Однако, если учитывать всю территорию Донбасса, сепаратисты открывали огонь около 14 раз. Дважды они применял запрещенное минскими соглашениями оружие. К счастью, больше никто не пострадал.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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