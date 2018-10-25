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Здание-призрак, обтянутое тканью: в Сети показали, во что оккупанты превратили культовый дворец в Донецке
В "столице" "ДНР" много пострадавших от российской вооруженной агрессии строений, в которых раньше кипела жизнь. Сейчас многие из них стоят заброшенные, пугая своим жутким видом прохожих в Донецке. Некоторые постепенно разрушаются, передает "Диалог.UA".
В одном из сепаратистских сообществ показали кадры с пострадавшим от обстрелов донецким дворцом "Юность". Несмотря на разруху, здесь все также занимаются дети.
До 2014 года этот дворец был одним из самых востребованных в городе. Помимо кружков, здесь проходили самые знаковые мероприятия и различные концерты. А сегодня дончане "Юность" называют не иначе, как здание-призрак, у которого почти нет остекления. Этот вопрос не волнует оккупационные "власти". Работники дворца своими силами заколотили окна фанерой, фасад обтянут тканью, скрывающей разрушения.
В паблике пишут, что дворец не отапливается уже пятый год подряд, и когда идут сильные ливни, вода беспрепятственно попадает прямо внутрь здания из-за разрушенной крыши. Террористы хотят дворцу присвоить имя "народного артиста "ДНР"" Кобзона. На восстановление "Юности" нужно не менее 250 миллионов рублей, оккупанты заявляют, что таких денег у них нет.
Теги: Донецк, Донбасс, здание, ДНР, Дворец молодежи " Юность"
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