Здание-призрак, обтянутое тканью: в Сети показали, во что оккупанты превратили культовый дворец в Донецке

25.10.2018 21:47

В "столице" "ДНР" много пострадавших от российской вооруженной агрессии строений, в которых раньше кипела жизнь. Сейчас многие из них стоят заброшенные, пугая своим жутким видом прохожих в Донецке. Некоторые постепенно разрушаются, передает "Диалог.UA".

В одном из сепаратистских сообществ показали кадры с пострадавшим от обстрелов донецким дворцом "Юность". Несмотря на разруху, здесь все также занимаются дети.

До 2014 года этот дворец был одним из самых востребованных в городе. Помимо кружков, здесь проходили самые знаковые мероприятия и различные концерты. А сегодня дончане "Юность" называют не иначе, как здание-призрак, у которого почти нет остекления. Этот вопрос не волнует оккупационные "власти". Работники дворца своими силами заколотили окна фанерой, фасад обтянут тканью, скрывающей разрушения.

В паблике пишут, что дворец не отапливается уже пятый год подряд, и когда идут сильные ливни, вода беспрепятственно попадает прямо внутрь здания из-за разрушенной крыши. Террористы хотят дворцу присвоить имя "народного артиста "ДНР"" Кобзона. На восстановление "Юности" нужно не менее 250 миллионов рублей, оккупанты заявляют, что таких денег у них нет.