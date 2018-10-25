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Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты
В неподконтрольном украинским властям Донецке пустуют крупные супермаркеты, а их полки заполнены однотипным товаром. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Арсений.
Так, местный житель побывал в супермаркете «Амстор» на пр. Ильича. «11:00. Пустота. Полки забиты однотипным товаром. Покупателей фактически нет. Работают две кассы – и те пустые. Жутковато на это смотреть», – отметил он.
Подобная ситуация – и в «Амсторе» на пр. Шевченко. «5 человек в супермаркете. Пустующие арендные места», – прокомментировал увиденное Арсений. В соцсети пользователи отмечают, что людей мало и в других супермаркетах. Многие магазины просто закрываются:
Валентина: «На Заперевальной "Семерочка", говорят, закрывается. Та же картина – нет покупателей»;
Ева: «У нас в центре, на Комсомольском проспекте, в марте открылась "Семерочка" и в середине лета уже закрылась, не выдержала конкуренции с соседними магазинами – "Республиканским", "Авоськой" и "Молоком"»;
Елена: «Все чудненько... С зарплатой в 4 тыс. руб. (1,7 тыс. грн по местному курсу на 25.10.18 – прим. ред.) в супермаркете не разгуляешься»;
Алена: «Сегодня днем там была. Пусто. Но вкусные тортики – самовыпечка»;
Марина: «А почему полки пустуют?!»;
Арсений: «Некому и не за что покупать»;
Николай: «Когда-то там в обед и вечером надо было очереди на кассах выжидать».
Источник Донецкие новости
Теги: Донецк, Донбасс, супермаркет, товар
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