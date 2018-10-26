Громкий арест в Донецке: террористы поймали и арестовали "главного ревизора" "ДНР"

26.10.2018 14:29

Задержанной "чиновнице" грозит до 10 лет лишения свободы с выплатой солидного штрафа.

О задержании "главного государственного ревизора-инспектора министерства доходов и сборов ДНР" сообщили подконтрольные боевикам СМИ и телеграмм-каналы, передает "Диалог.UA".

Имя задержанной пока не сообщается. В то же время источники заявили, что "главный ревизор" "ДНР" поймана на взятке в особо крупном размере.

Речь идет о сумму в 165 тысяч рублей. Неправомерную выгоду "ревизорша" потребовала за то, что в акт проверки не будут внесены выявленные при проверке существенные нарушения, а также снижение штрафов.

Также стало известно, что против чиновницы возбуждено "уголовное дело" согласно фейковому "УК "ДНР".