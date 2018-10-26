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Ходаковский: «Внешторгсервис» завершает поглощение предприятий, которые контролировал Захарченко
Компания «Внешторгсервис» (ВТС) завершает поглощение предприятий, которые ранее контролировала команда убитого главы группировки «ДНР» Александр Захарченко.
Об этом заявил командир боевиков формирования «Восток» Александр Ходаковский, передают novosti.dn.ua.
«"Внешторгсервис", – структура, перед которой была поставлена задача взять под управление крупные активы ЛДНР, – сейчас приступила к окончательной фазе "комплектования", поэтапно вбирая в себя то, что находилось в руках команды Захарченко», – пишет он в своем Telegram-канале.
Ходаковский считает это оправданным, потому что «нищая экономика не выдерживала еще и искусственной конкуренции». При этом он прогнозирует, что такое поглощение активов еще больше укрепит «Внешторгсервис», сделав его полностью независимым от руководства «ДНР».
Ходаковский призвал не слушать «чушь, что менеджеры ВТС должны положить конец влиянию украинских олигархов и тому подобное». По его словам, «это болтают для придания привлекательности процессу».
По его словам, имеет место решение «давно напрашивавшейся технической проблемы» – объединение производственного комплекса, который был поделен на «две вотчины».
По словам Ходаковского, это «почти автоматически» лишает должность главы «ДНР» многих «рычагов и возможностей». «Возникает вопрос: как обеспечить сдвиги в экономике, если экономики в твоих руках больше нет?» – заявил он.
В сентябре 2018 года о переходе всех предприятий под контроль «Внешторсервиса» писала «Радио свобода», ссылаясь на свои источники.
По сведениям СМИ, за «Внешторгсервисом» стоит уехавший в Москву после Майдана бизнесмен Сергей Курченко. Формально «Внешторгсервис» зарегистрирована в Южной Осетии. Деятельность компании является непубличной.
В марте 2017 года «ДНР/ЛНР» захватили все промышленные мощности в подконтрольных им районах, в связи с чем украинские собственники потеряли контроль над предприятиями.
Как писал в ноябре того года Александр Ходаковский, под управление «Внешторгсервиса» перешла металлургия и в большей части коксохимия, а непосредственно к «ДНР» – угольные, логистические и энергетические предпритя.
Теги: экономика, Донбасс, предприятие, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Ходаковский
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