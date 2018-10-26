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Как переселенцу проголосовать на выборах Президента Украины: опубликована инструкция
Внутренне перемещенные лица также могут проголосовать на выборах Президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Для этого нужно предпринять ряд простых шагов, которые позволят переселенцу попасть в списки избирателей.
Согласно действующему законодательству, ВПЛ должны изменить свое место голосования — им следует обратиться в орган ведения Реестра избирателей. Это нужно сделать лично, предоставив такие документы:
паспорт,
справка ВПО,
заявление.
Обращаться следует не позднее, чем за 5 дней до выборов.
Куда идти?
В районе г. Киева — структурное подразделение аппарата районной в городе государственной администрации;
В городе областного значения без районного деления — в соответствующий исполнительный орган городского совета;
В районе в городе областного значения с районным делением — в соответствующий исполнительный орган районного совета или соответствующего структурного подразделения, созданного в исполнительном органе городского совета.
Каким должно быть заявление?
Для таких заявлений предусмотрены образцы. В них указываются:
номер участка или адрес, где ВПО планирует проголосовать,
мотивирование временного изменения места голосования — например, невозможность реализовать свое право голоса на избирательном участке по зарегистрированному месту жительства в связи с временной оккупацией территории Украины вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (однако, именно такая формулировка не является обязательным).
Никаких дополнительных документов подавать не нужно.
Орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать переселенцу соответствующее удостоверение. В день выборов, с паспортом и полученным удостоверением, ВПЛ должны прийти на указанный в заявлении избирательный участок и отдать свой голос. Однако, если будет назначено повторное голосование, необходимо будет снова пройти вышеуказанную процедуру.
По данным социологического исследования, проведенного Общественным холдингом «Группа влияния» вместе с Международного фонда избирательных систем (IFES), 48% опрошенных переселенцев планируют проголосовать на предстощих выборах.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, голосование, инструкция, выборы президента, переселенцы, ВПЛ
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