"Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков

26.10.2018 08:13

Дончане написали в социальных сетях, что активная стрельба началась после 19:00 вечера 25 октября. Одиночные перестрелки слышали и под утро 26 октября. По словам жителей Донецка, "бахи" были слышны в разных районах оккупированного города и даже за его пределами, пробивалось также тяжелое вооружение. О боевых действиях писали и жители других подконтрольных донецким террористам городов, передает "Диалог.UA".

В 23:00 в районе ДАПа прогремели сильные взрывы. "Может это штурм, и ВСУ наступает", "Что это было", "Орки разошлись сегодня", "ДНР" готовится к выборам", "Стреляют прилично", "ДАП, два взрыва подряд, вот еще один слышу", " Это вояки гуманитарку развозят", " Киевский район, что-то ночь у нас неспокойная сегодня", - сообщают в пабликах.

Жители Донецка рассказывают, что начиная с 21 октября они наблюдают некоторое обострение. По городу с наступлением темноты боевики перемещают технику, военные колонны террористов можно встретить и в светлое время суток. Террористы гоняют по донецким улицам грузовики с оружием и личным составом не стесняясь, что это все замечают дончане. "Где-то очень громко", "Громыхает чересчур в районе аэропорта", "Колонна техники проехала, 23:16, Кировский район", - сообщают в перекличке в донецких пабликах.