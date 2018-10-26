На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

26.10.2018 09:07

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Украинская армия открывала ответный огонь, враг понес потери.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.

"Оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время этого 4 раза было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

В частности, в районе Светлодарска боевики стреляли из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, здесь же, а еще по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки, российские наемники применили минометы калибра 82 мм. Позиции в районе Авдеевки попадали под вражеский огонь четыре раза: с начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец – добавил еще и минометы калибра 82 мм. Также неоднократно, российские оккупанты цинично обстреливали наши опорные пункты на Мариупольском направлении – неподалеку Павлополь и Широкино.

"По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск", – рассказали в ООС.