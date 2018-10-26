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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Украинская армия открывала ответный огонь, враг понес потери.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"Оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время этого 4 раза было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
В частности, в районе Светлодарска боевики стреляли из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, здесь же, а еще по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки, российские наемники применили минометы калибра 82 мм. Позиции в районе Авдеевки попадали под вражеский огонь четыре раза: с начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец – добавил еще и минометы калибра 82 мм. Также неоднократно, российские оккупанты цинично обстреливали наши опорные пункты на Мариупольском направлении – неподалеку Павлополь и Широкино.
"По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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