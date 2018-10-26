Российские нелегальные производители сигарет используют оккупированный Донбасс для "серых" схем

26.10.2018 20:28

Производители дешёвых сигарет в России используют территорию ОРДЛО для нелегальных схем. Об этом сообщает издание Трибун .

В материале газеты говорится об увеличении количества дешёвых и не всегда законно произведённых сигарет на территории России. Некоторую часть из них составляют нелегальные сигареты из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), Сербии и Объединённых Арабских Эмиратов, но в последнее время им стали составлять конкуренцию российские производители чья продукция в рознице стоит дешевле 50 руб. На них, по данным Kantar TNS, в начале текущего года пришлось уже 2,6% от всех продающихся в России сигарет. Часть продукции выпускается формально на экспорт, но возвращается обратно через участки российской границы в зоне так называемых "ЛНР" и "ДНР". Другая часть, содержащая акцизные марки, попадает к потребителю прямо с фабрик через небольшие оптовые и розничные компании.