Ситуация в пунктах пропуска утром 26 октября

26.10.2018 09:15

Сегодня утром, 26 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 47,3 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 11290 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10900 человек и 1925 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9370 человек и 1695 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4025 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 675 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «На "Каргилле" в 6:00 льгота 50 машин. Общая пол моста. Пеших много»;

Катерина: «8:05. В Марьинке в Донецк машин 40 основной очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «8:30. Еленовка: основная до поворота, льгота 30 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.