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Стало известно, как Россия продает Европе уголь с оккупированного Донбасса
Министерство иностранных дел Украины располагает сведениями о продаже Россией угля с оккупированного украинского Донбасса в Польшу и Турцию.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "РБК-Украина".
По словам главы МИД Украины, Россия смешивает украинский уголь со своим. Это осложняет возможность для химического выявления такого угля.
"У нас есть информация, что с российской стороны есть манипуляции с углем с оккупированных территорий... Махинацию не так просто обнаружить, поскольку это сложный микс. Потом он (уголь, - ред.) идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел в Польшу", - сказал Климкин
В ноябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 280 тыс. тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил поставки в страну украинского угля, добытого на шахтах оккупированного Донбасса. Этот уголь по документам проходил как российский. Поставками ресурса занималась зарегистрированная в Польше компания, связанная с руководством оккупационной администрации Донбасса.
Позднее глава Минэнерго Польши пообещал, что поставки угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будут запрещены.
Позднее стало известно о том, что добытый на шахтах оккупированного Донбасса уголь проходит из России в Польшу транзитом через территорию Украины.
Теги: Россия, Донбасс, Европа, продажа, МИД, уголь, Климкин
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