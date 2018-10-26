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Архив - Донецкая область

В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО

26.10.2018 19:24
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В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО

За период с 2014 по 2018 годы в прифронтовой зоне при исполнении своих служебных обязанностей погибли 12 сотрудников АО "ДТЭК "Донецких электросетей" и ООО "ДТЭК "Высоковольтные сети".
Об этом сегодня сообщил генеральный директор АО "ДТЭК Донецкие электросети" Алексей Дегтярев, выступая на Дне депутата, пишет 0629.
Каждую из смертей сотрудников в компании очень тяжело переживают.
Он заявил, что, к примеру, электромонтеры Мариупольского РЭС обслуживают не только город, но и прифронтовые поселки - Павлополь, Бердянское, Пионерское, частично Широкино и Сопино.
"Вы представьте себе состояние человека, который едет по минным полям. С одной стороны - окопы, с другой - окопы. Он едет на своей вышке, абсолютно беззащитный, поднимается наверх. Он знает, что за ним следят с двух сторон, он знает, что он под прицелом, но он выполняет свою работу, - отметил Дегтярев. - Когда же монтер возвращается в город на ликвидацию аварийной ситуации и встречает негатив от жителей, то представляете, как себя чувствует?"
Также глава ДТЭК отметил, что для каждого монтера и сотрудника будет выдана памятка по взаимодействию с клиентами.



Теги: Донбасс, Мариуполь, сотрудники, погибли, ДТЭК
 
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