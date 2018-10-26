Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг

26.10.2018 21:49

Сегодня, 26 октября, со стороны оккупированных территорий Донбасса на КПВВ штаба ООС прибыло много транспортных средств, которые устроили пробку. Штаб ООС принял решение работать дольше, чтобы оформить соответствующим образом всех водителей. Благо, все прошло хорошо.

Вечером 26 октября сепаратисты Донбасса решили устроить очередную провокацию. Они согнали на КПВВ много транспортных средств, чтобы, очевидно, задержать работу ВСУ. Однако военные принялись за работу своевременно и успели вовремя проверить всех водителей. Эту информацию предоставил пресс-центр ООС на своей страничке в "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA".

Отмечается, что солдаты ВСУ, чтобы предотвратить ночевку гражданских лиц в "серой зоне", которую часто обстреливают сепаратисты, штаб ООС принял решение продлить работу КПВВ. Именно поэтому каждый автомобиль был оформлен в соответствующем порядке. "Сообщаем, чтобы обезопасить себя и предотвратить подобные ситуации, каждый должен планировать свои путешествия так, чтобы не давать возможность оккупационным войскам вести обстрелы. Ведь на подобных пунктах это часто происходит. Безусловно, воины ООС помогут цивильным лицам, чтобы каждый прошел границу в целостности, но в таких "серых зонах" всегда нужно быть на чеку", - подытожил пресс центр.

Видимо, сепаратисты по каким-то причинам захотели задержать работу КПВВ. Ведь все автомобили в один момент были пригнаны со стороны оккупированных территорий, что говорит об очевидной провокации. Благо, в ходе нее никто не пострадал. Комментаторы отметили, что командование приняло мудрое решение.