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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня
В течение текущих суток, 27 октября, по состоянию на 18:00, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.
При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил, передает segodnya.ua.
Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Подразделения обороняющихся достойно отвечали.
Не оставляют оккупанты в покое воинов Объединенных сил и неподалеку Песков и Опытного. Здесь противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", – отмечено в сообщении.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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