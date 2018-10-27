- В Дебальцево открыли восстановленный мост18:56
- На Донбассе ждут обострения: Россия отправила адский «гумконвой», первые подробности18:18
- Из России в ОРДЛО прибыли автомобили военного образца16:39
- Казанский метко ответил сепаратистам Донбасса, жалующимся на оккупанта: "Зато у вас Пушилин растет"16:21
- Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции ООС15:38
- Террористы "ДНР" прозрели по поводу РФ: "Так Донбасс еще не грабили, нужно нагнуть зарвавшихся ск***в"15:20
- График работы КПВВ после перехода на «зимнее» время14:38
- В России беженцам с Донбасса стали отказывать в продлении временного убежища13:59
- Переселенцы из зоны ООС могут получать страховые выплаты без справки о перемещении13:22
- Ощадбанк предлагает помощь гражданам, живущим у линии разграничения: опубликованы графики работы12:19
Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции ООС
Незаконные вооруженные формирования в субботу с начала суток три раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских защитников нет, сообщает сайт Министерства обороны Украины.
"С начала этих суток по состоянию на 12.00 враг совершил три обстрела оборонительных позиций украинских защитников на Донецком направлении. (…) Потерь в результате боевых действий среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
В 07.30 боевики вели огонь из гранатометов в сторону украинских военных в районе Опытного. Также пехотное вооружение и стрелковое оружие противник применил вблизи Водяного и Песок. Защитники Водяного зафиксировали обстрел из миномета калибра 82 мм (боевики выпустили 5 мин).
Обстановка на линии фронта контролируется украинскими военными из состава объединенных сил.
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
- "Ночка будет еще та", - волонтер об обстановке на фронте
- За прошедшие сутки боевики 71 раз обстреляли силы АТО, большинство - вечером на донецком направлении (ВИДЕО)
- Сегодня боевики снизили активность, но продолжали провоцировать силы АТО (ВИДЕО)
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО
- Марьинка снова попала под шквальный огонь боевиков. Бойцам АТО запретили давать ответку
- Донецк взбунтовался против боевиков
- В Дебальцево открыли восстановленный мост18:56
- На Донбассе ждут обострения: Россия отправила адский «гумконвой», первые подробности18:18
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"17:56
- Из России в ОРДЛО прибыли автомобили военного образца16:39
- Казанский метко ответил сепаратистам Донбасса, жалующимся на оккупанта: "Зато у вас Пушилин растет"16:21
- Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции ООС15:38
- Террористы "ДНР" прозрели по поводу РФ: "Так Донбасс еще не грабили, нужно нагнуть зарвавшихся ск***в"15:20
- График работы КПВВ после перехода на «зимнее» время14:38
- В России беженцам с Донбасса стали отказывать в продлении временного убежища13:59
- Переселенцы из зоны ООС могут получать страховые выплаты без справки о перемещении13:22
- ВСУ могут вернуть полный контроль над Азовским морем: появились детали плана, пугающего Москву19:35
- Синоптик рассказал, когда в Украине будет снег и мороз19:13
- В Дебальцево открыли восстановленный мост18:56
- В Украине водители будут пересдавать на права по-новому18:34
- На Донбассе ждут обострения: Россия отправила адский «гумконвой», первые подробности18:18
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"17:56
- Под Киевом атаковали скандального экс-депутата, слышна стрельба: подробности ЧП17:34
- Скандал с Азовским морем: Украина решилась на отчаянный шаг17:16
- Януковича не позвали: Порошенко собрал трех президентов-предшественников17:00
- Из России в ОРДЛО прибыли автомобили военного образца16:39
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"