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Цены в Донецке: очень нервный «шопинг»
Мясо подорожало, переходим на кошачий корм. Так шутят жители временно оккупированных городов Донецкой области. В последние недели они не успевают подсчитывать, насколько дороже стали стоить мясные изделия… и не только они. Продукты в ОРДО дорожают стремительно, и местные жители не всегда понимают, чем это обусловлено, но уже предсказывают дальнейшие скачки цен.
В магазин — с валерьянкой
Дончане подчеркивают: продукты становятся дороже буквально с каждым днем.
«По дороге домой зашла в мясной магазинчик рядом с домом. Жаль не догадалась перед заходом валерьянки глотнуть. Куриный филейный фарш 45 рублей дороже свино-говяжьего. На кошачий корм что ли переходить», — пишет дончанка.
По словам комментаторов, на оккупированных территориях подорожали все виды мяса — и свинина, и говядина, и курятина, невзирая на то, что эта продукция — местного производства. Ее не завозят, а значит и нет нужды платить за доставку. И все же продавцы идут на повышение цен.
«Все дорожает. И не слабо так. А что свинина не подорожала? Была 250, щас 300», — пишет местная жительница.
«Свинина есть и 330 (отбивная), корма подорожали 3 недели назад (кто держит живность) — с 7,5−8 до 10 за кг (пшеница, кукуруза и т. д.)», — написал еще один участник обсуждения.
Дончане отмечают, что подорожание, в частности, курятины обусловлено проблемами на птицефабриках. Там наблюдаются затруднения с производством продукции, и сейчас на рынки завозят все чаще очень мелкую птицу, которая стоит достаточно дорого.
«В магазине реально голуби, еще дней пять назад были куры», — написал комментатор.
Дончане не знают причины, по которой куры стали стоить дороже, и при этом сами птицы имеют минимальные размеры. Есть предположения, что это происходит из-за болезни — поголовье косит неведомый вирус, и производители не ждут, пока птица вырастет — спешат побыстрее реализовать ту, что еще здорова. Также некоторые пользователи пишут, что фабрика просто не может себе позволить выращивать птицу до более-менее крупных размеров. Корма подорожали, тратиться на них никто не хочет.
«Наверное выращивать не успевают — у людей денег на мясо нет, на жд в мясном павильоне раньше все прилавки были заняты и людей- не протолкнешься, сейчас- пусто, продавцов от силы 10. Вот и перешли люди на курицу. Она раньше была больше чем в половину дешевле», — пишут местные жители.
Позднее в соцсетях появились сведения о том, что в ОРДО отменили «ввозные пошлины» на курятину, однако это не сделао ее дешевле. Куры от «Шахтерской птицефабрики» буквально за неделю выросли с 115 р. за кг до 125 руб. (на 9%). Импортная курятина, которую ввозят из России, ранее стоила 148 руб., а после отмены «пошлин» поднялась в цене до 153 руб. (+3%).
С каждым днем — хуже
Дончане подчеркивают: дорожает не только мясо. В цене «взлетели» и другие продукты питания — например, подсолнечное масло, овощи.
«Все говорят, что дорожает курятина, но, наверное, еще не все в курсе, что дорожает подсолнечное масло и на опте уже намечается его дефицит, который скорее всего связан с подорожанием», — отметил дончанин.
Дефицита нет с овощами, но они стоят порой настолько дорого, что местные жители пытаются делать закупки на подконтрольной Украине территории. Пытаются — потому, что получается не у всех. Представители незаконных вооруженных формирований на блокпостах жестко регулируют объемы ввозимой продукции.
«Через „таможню“ максимум можно завести на сейчас 5 кг баклажанов, перца, картофеля и др овощей на 1 особу. а потом „растаможка“», — возмущаются очевидцы.
«После всех заявлений по удешевлению курятины она вполне ожидаемо подорожала. Кости снова подпрыгнули до 18 р/кг, а свиных, говяжьих вообще сегодня не было. ПС. Прошел по базару: картоха 20р, арбузы 7 р., сметана весовая 65−70 р.», — пишет местный житель.
Пользователи соцсетей отмечают: цены растут с каждым днем, это заметно, если постоянно посещать рынок.
«Позавчера картошечку брали по 17, а еще дней пять назад она там же была по 16», — делятся очевидцы.
В ожидании дефицита?
По словам дончан, в дальнейшем ситуация с продуктами будет еще хуже. При этом они ждут не столько подорожания, сколько дефицита — в некоторых категориях товаров он уже наступил.
«Обещают с 1 ноября повышение цен. Поэтому сейчас наблюдается дефицит некоторых продуктов. Придерживают», — предполагают пользователи.
Подобные прогнозы озвучивают и жители временно оккупированных территорий Луганской области. Сами же продавцы продуктов подчеркивают: дорожает все сырье, расходные материалы, и вследствие этого в цене растет и готовая продукция. Они прогнозируют: в ближайшем будущем местными жителям придется больше платить за муку, мясо, яйца, молочную продукцию
Сами жители ОРДЛО готовы к подорожанию морально, но не готовы материально. По их словам, цены растут, а доходы — нет, и это означает, что семьям не придется изыскивать новые средства на подорожавшую продукцию. Они просто будут от нее отказываться совсем. Привычные товары покупает все меньше людей: они не могут себе их позволить. И дончане, и луганчане отдают отчет в том, что продукция дорожает и на подконтрольных Украине территориях, однако там скачки цен не так стремительны и при этом часто соотносятся не столько с ростом доходов, сколько со стабильностью их получения. На оккупированных территориях же низкие зарплаты усугубляются еще и тем, что их далеко не всегда регулярно выплачивают, и в итоге местные жители вынуждены выкраивать последнее, чтобы купить элементарные продукты. О роскоши речи не идет — многие семьи по-прежнему пытаются просто выжить.
Источник ДонПресс
Теги: Донецк, Донбасс, продукты, цены
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