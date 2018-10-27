Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов

27.10.2018 10:21

Жители Донецка сообщают о звуках достаточно интенсивных боевых действий, которые идут в северной части города.

Об этом дончане пишут в соцальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, звуки обстрелов доносились всю ночь, затем немного стихли, но около 8:00 снова возобновились. Они доносятся со стороны «Вольво Центра» — там ведется стрельба из автоматов.

«Пару раз выстрелили с минометов, а вчера в 10−11 ночи на ЯБП и Промке били из танков и чего-то тяжелого, что аж двери ходуном ходили», — написал дончанин.