Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе ждут обострения: Россия отправила адский «гумконвой», первые подробности

27.10.2018 18:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе ждут обострения: Россия отправила адский «гумконвой», первые подробности

Очередной российский гуманитарный конвой, напичканный военной техникой, зафиксировали на оккупированной территории Донбасса
Об этом сообщили на странице операции Объединенных сил в Facebook, информирует Политека.
«На оккупированной территории Украины обнаружен российский гумконвой с машинами военного образца», — говорится в сообщении.
Так, почти четвертая часть грузовиков, которые двигались оккупированной территорией с надписью «Гуманитарная помощь», были военного образца.
«Украинская сторона СЦКК сообщает, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями «Гуманитарная помощь», которые двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне — военного образца», — отметили в пресс-центре.
Отметим, что накануне, 25 октября, Россия незаконно переместила на оккупированные территории так называемый гуманитарный конвой двумя автомобильными колоннами.
В российском МЧС утверждают, что автомобили доставили более 700 тонн «гуманитарной помощи». Некоторые сепаратистские спикеры назвали этот 82-й гумконвой крупнейшим за все время их прибытия в ОРДЛО.

нарушением норм международного и украинского законодательства, а также согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Военные ВСУ отмечают, что после каждого прибытия «гумконвоев» РФ в районе боевых действий на Донбассе усиливается огневая активность боевиков.
Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск за прошедшие сутки, 26 октября. Так, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.



Теги: Россия, Донбасс, обострение, гуманитарный конвой
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх