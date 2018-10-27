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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 27 октября

27.10.2018 09:40
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Ситуация в пунктах пропуска утром 27 октября

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 27 октября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 70.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 35 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 35 авто, в Донецк 40.

Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

6:19 На Горловке в сторону Украины на 6:15 машин 70 основной, льготы меньше.
7:38 Горловка на Бахмут очередь авто от полиции до поворота на Никитовский рынок.

КПВВ «Марьинка»

5:20 В Украину Каргил основная на мосту, льгота 40+.
5:50 Подъехали на Еленовку в 5:25. По счету 51-е. На 5:50 за нами хвост уже длинный, не видно - сколько. Льготы машин 15.
6:18 Каргил за мостом.
8:26 Каргил очередь до конца моста машин 200, ночующих было почти до начала моста.

КПВВ «Новотроицкое»

7:36 Еленовка в Украину до поворота.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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