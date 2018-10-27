В Дебальцево открыли восстановленный мост

27.10.2018 18:56

Сегодня в неподконтрольном Украине Дебальцево Донецкой области врио главаря ОРДО Денис Пушилин открыл восстановленный мост, поврежденный в ходе боевых действий в 2015 году.

Об этом сообщают работающие в ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Во время церемонии открытия Пушилин отметил:

«Данный мост позволит не только создать возможности для бесперебойного движения автотранспорта, но также повысит безопасность грузоперевозок и, самое важное, пассажироперевозок.

Безусловно, символичным является то, что буквально на днях в ЛНР тоже отремонтировали мост, и две Республики становятся ближе».