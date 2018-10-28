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"Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"
28.10.2018 12:31
Боевики "ДНР" вызвали настоящую панику в Иловайске, внезапно нагрянув в город с обысками и устроив проверки паспортов абсолютно у всех людей.
Пользователи социальных сетей сообщают, что перепуганным жителям Иловайска сообщили об операции по поимке "украинских диверсантов". Люди пишут, что боевики ходят по квартирам людей и проверяют паспорта, а также наличие оружия. "Город закрыт, везде обыски, проверка паспортов у ВСЕХ людей, ищут реальную дрг", - пишут жители Иловайска. Аналогичная ситуация сложилась и в Харцызске. Операция боевиков настолько масштабна, что наемники наведались даже в церковь.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Иловайск, операция, ДНР, боевики
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