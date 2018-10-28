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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб украинский военный

28.10.2018 10:24
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На Донбассе погиб украинский военный

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передают novosti.dn.ua.

Кроме того, украинская сторона обвинила боевиков в 15 случаях открытия огня по позициям военных. Отмечается, что во время обстрелов было 5 раз применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

По информации штаба, обстрелы украинских позиций произошли в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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