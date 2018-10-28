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Архив - Донецкая область

ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння

28.10.2018 19:21
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ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на сторінку у "Фейсбуці" Операції об'єднаних сил.
"Зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами", - констатують у штабі.
Як зазначається в повідомленні, опорні пункти бійців ООС на Приазов'ї, поблизу Водяного, були обстріляні з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, вдруге ворог, крім кулеметів, застосував у районі цього населеного пункту ще й гранатомети. Підрозділи, що обороняються, гідно відповідали.
"Не полишають окупанти у спокої воїнів Об'єднаних сил неподалік Пісків та Опитного. Тут противник вів прицільний вогонь з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - поінформували в штабі ООС.
У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав, наголосили в прес-центрі.



Теги: Донбасс, вооружение, боевики, обстрелы
 
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