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Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
Сегодня многие пенсионеры с ОРДЛО получают свои пенсии не самостоятельно, а через посредников. Нередко возникают инциденты, когда тот или иной луганский и донецкий пенсионер так и не увидел свою пенсию, которую ему не "довезли" "помощники". Чтобы избежать возможные спекуляции в этом вопросе, в Кабмине намерены ввести ряд ограничений на получение соцвыплат жителями временно оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA".
Такое заявление сделал замминистра социальной политики Украины Николай Шамбир. Он отметил, что иногда нельзя проследить, куда именно идут выплаты. Нередко получаются, что деньги попадают в руки террористов. Поэтому Киев готовит механизм, который позволит контролировать соцвыплаты и ввести запрет на получение пенсий третьими лицами. В этой связи не исключено, что в ближайшее время доверенности жителей "ДНР/ЛНР", которые они выдали для получения посторонними своих выплат, утратят силу. "Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет, то есть, связи абсолютно нет. Наша основная задача — это выплата пенсий непосредственно человеку. Если мы будем платить его представителю, или по доверенности любому, то есть риск того, что человек эти деньги не получит. Поэтому мы и ставим задачу — выплата непосредственно человеку, именно с этим и связан контроль", — подчеркнул чиновник. Добавим, блогер ранее заявила, что пенсионеры из ОРДЛО после рейдов за пенсиями на подконтрольную Киеву территорию на КПП смотрятся очень жалко.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, ОРДЛО, пенсии
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