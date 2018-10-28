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Архив - Донецкая область

Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»

28.10.2018 13:41
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Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»

В ходе проведения санкционированных обысков в местах возможного изготовления и хранения контрафактной алкогольной продукции правоохранители обнаружили более 600 литров жидкости, маркированной под известные торговые марки, передает Госпогранслужба Украины., сообщает Знамя индустрии.
В Штабе ООС также сообщается, что 26-27 октября сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины разоблачили два подпольных цеха, в которых производился контрафактный алкоголь. Привлечены к ответственности лица, которые изготавливали, хранили и сбывали через интернет с помощью служб курьерских доставок фальсификат на территории Луганской, Донецкой и Киевской областей.
Среди фальсификата была обнаружена продукция под маркировкой «FINLANDIA» и «JACKDANIЕL'S». Кроме того, изъяты усилители вкуса, пищевые красители и оборудование (пластиковые емкости объемом 1000 литров в металлических каркасах, спиртометры, воронки, бутылки, шланги, мерные стаканы, пластиковая тара, крышки, картонные ящики, полиэтиленовая тара, насосное оборудование, жидкостные фильтры и т.д.) ориентировочной стоимостью 566 тыс. грн. Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 900 тыс. грн.



Теги: Донбасс, алкоголь, производство, фальсификат
 
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