Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ

28.10.2018 10:46

Российские пропагандистские СМИ уже не "церемонятся" с террористическими "республиками" Донбасса, откровенно говоря о преступлениях их главарей.

На новую риторику пропагандистов Кремля внимание обратил в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Он отметил новую статью российского "Антифашиста", в котором авторы "наехали" на клику беглеца Виктора Януковича, продолжающего грабить оккупированный Донбасс.

"Антифашист" совсем крамолу пишет. Если так дальше пойдет, скоро придется признать, что Захарченко ликвидировала никакая не хунта, а курченковские киллеры. Ишь как заговорили. Уже и Курченко с Януковичем им не такие. Может быть еще напишете, что и Майдан был не зря?" - поинтересовался Казанский. Стоит отметить, что Кремль начал "топить" главарей "ДНР" после ликвидации Александра Захарченко. В частности, произошел "слив" о впечатляющих масштабах коррупции в ОРДЛО.

Подписчики Казанского уверены, что смена риторики неспроста. "ДНР" явно намеренно "очерняют". "Чтоб романтику среди россиян понизить", - высказал предположение один из подписчиков. Такие манипуляции Кремля вполне совпадают со слухами о его планах "слить" Донбасс Украине в рамках некой "Большой сделки".