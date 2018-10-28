Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой

28.10.2018 17:24

В силах ООС подчеркнули: несмотря на то, что, согласно минским договоренностям, минометчики отведены с передовой, они все равно продолжают оттачивать свое мастерство.

Также в Штабе ООС показали эффективность работы миномета в районе Операции ОС, передает "Диалог.UA".

Фото опубликовали на странице Операции Объединенных Сил в Facebook. Наши защитники отметили, что миномет - мощнейшее коллективное оружие. Оно способно поразить цель на дальности более шести километров.

Также в ВСУ добавили, что более эффективно данный тип оружия действует с помощью современных технологий – артиллерийских планшетов. "Нажав одну кнопку, можно отдать команду на открытие огня вместе с установками для стрельбы", - добавили украинские бойцы.