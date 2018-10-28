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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 28 октября

28.10.2018 09:26
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Ситуация в пунктах пропуска утром 28 октября

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику, передает donpress.com.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало более 45,4 тысячи человек и 5700 транспортных средств:

«Майорское» — 10 470 человек и 1280 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 675 человек и 1750 транспортных средств; «Новотроицкое» — 8755 человек и 1720 транспортных средств;
«Гнутово» — 3930 человек и 970 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 570 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 0/60;
«Марьинка» — 0/80;
«Новотроицкое» — 20/40;
«Гнутово» — 10/10.



Теги: Донбасс, Марьинка, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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