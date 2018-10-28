- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Жители Донецка негодуют: новшество боевиков пришлось по нраву не всем13:24
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"12:31
- В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"12:26
- Боевики «ДНР» до сих пор продолжают «операцию» в Иловайске11:06
- Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ10:46
- На Донбассе погиб украинский военный10:24
В Черниговской области продали памятник Ленину за 200 тыс гривен
Семеновский горсовет Черниговской области через систему публичных закупок ProZorro продал демонтирован бронзовый памятник Ленину за 220 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении ProZorro на странице в Facebook, передает dnews.dn.ua.
На официальном аукционе ProZorro впервые продали памятник советских времен. Огромного бронзового Ленина, общим весом 2,5 тонн, пытались купить 45 участников, среди них 14 вышли в финальный раунд аукциона.
С окончательной цене 220 тыс и 1 гривна победил Денис Безверхний.
Отметим, что победителем мог стать человек по имени Сергей Толстиков, но Денис предложил на 1 гривну больше.
Аукцион по продаже памятника Ленину на этой платформе провели впервые.
В феврале 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По института, только за 2016-2017 годы по всей стране снесли более 1300 памятников Владимиру Ленину. Часть общин цивилизованно сама убирала их с площадей, но много где их сносили представители общественности.
Памятники Ленину и Артему, что убрали в рамках декоммунизации в Бахмуте, продавать не собираются. Городские власти решили оставить их в краеведческом музее.
Теги: Донбасс, аукцион, продажа, памятник, Черниговская область, Ленин
- В Украине продали памятник Ленину за 200 тыс гривен
- Продано! «Донбассэнерго» купила новорожденная фирма
- Вождя всего пролетариата выставили на продажу
- Цена зависит от части тела. Разбитого Ленина начали продавать по кускам (ВИДЕО)
- Аукцион невиданной щедрости: министры напоследок похвастались своими автомобилями (ВИДЕО)
- Донецкую землю пустят с молотка
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Жители Донецка негодуют: новшество боевиков пришлось по нраву не всем13:24
- На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал12:47
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"12:31
- В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"12:26
- Боевики «ДНР» до сих пор продолжают «операцию» в Иловайске11:06
- Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ10:46
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»17:05
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- Пострадает Украина. В РФ отреагировали на заявления НАТО16:02
- В Украине продали памятник Ленину за 200 тыс гривен15:37
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- В Украину вернулась опасная болезнь14:50
- Россия просит помощи у США14:25
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"