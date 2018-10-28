В Черниговской области продали памятник Ленину за 200 тыс гривен

28.10.2018 09:15

Семеновский горсовет Черниговской области через систему публичных закупок ProZorro продал демонтирован бронзовый памятник Ленину за 220 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении ProZorro на странице в Facebook, передает dnews.dn.ua.

На официальном аукционе ProZorro впервые продали памятник советских времен. Огромного бронзового Ленина, общим весом 2,5 тонн, пытались купить 45 участников, среди них 14 вышли в финальный раунд аукциона.

С окончательной цене 220 тыс и 1 гривна победил Денис Безверхний.

Отметим, что победителем мог стать человек по имени Сергей Толстиков, но Денис предложил на 1 гривну больше.

Аукцион по продаже памятника Ленину на этой платформе провели впервые.

В феврале 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По института, только за 2016-2017 годы по всей стране снесли более 1300 памятников Владимиру Ленину. Часть общин цивилизованно сама убирала их с площадей, но много где их сносили представители общественности.

Памятники Ленину и Артему, что убрали в рамках декоммунизации в Бахмуте, продавать не собираются. Городские власти решили оставить их в краеведческом музее.