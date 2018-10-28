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ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб

28.10.2018 10:06
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ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб

Подразделения украинской армии смогли подорвать на Донбассе сразу два российских танка, грузовик и бронированный тягач МТ-ЛБ армии РФ, при этом экипаж одного танка был уничтожен.

Более того, пытаясь спасти россиян в танке, боевики "ДНР" на бронированном тягаче МТ-ЛБ наехали на мину и также подорвались.

Информацию об этом сообщил один из боевиков, рассказав о трагическом для российских военных инциденте в самом начале войны в 2014 году, передает dialog.ua.

Выяснилось, что указанные события произошли в окрестностях Дебальцево - в паблике "Терриконы Донбасса" один из наемников рассказал, о том, как российские военные потеряли бронетехнику и понесли тяжелые потери.

Более того, один из свидетелей сообщил, что рядом был подорван второй танк и грузовик с двумя танковыми экипажами. Скриншоты опубликовал известный украинский блогер с Донбасса Necro Mancer, который ведет информационный мониторинг социальных сетей боевиков и российских военных.

При этом в Сети нашли свидетельства украинского военного, рассказавшего о схватке - однако боевики утверждают, что танк был подорван на мине.



Теги: Донбасс, гибель, ДНР, боевики, танки, ВСУ, подрыв, соцсети, РФ
 
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